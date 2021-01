Il tributo dello Spezia a Maradona non fa breccia nel cuore di Napoli

La Spezia - Un omaggio ad un grande campione, lo Spezia aveva pensato anche a questo per la partita di Napoli. Presentarsi sul terreno dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona con una maglia bianca e celeste ed il numero 10 del Pibe de oro sulla schiena. Così la squadra di Vincenzo Italiano avrebbe dovuto svolgere il riscaldamento prima della partita, con un beau geste in onore di chi ha contribuito a far innamorare del calcio generazioni di tifosi, in Italia e non solo. Iniziativa approvata dalla Lega di serie A, ma che ha trovato accoglienza piuttosto fredda in loco. Così il club aquilotto ha deciso all'ultimo di soprassedere e riscaldarsi con il solito completo. Prima del match, capitan Terzi ha comunque consegnato in una delle casacche speciali, all'interno di una cornice, all'omologo Insigne.