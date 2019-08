Il traguardo di Pegazzano parla tedesco con Marco Brenner

La Spezia - Esordio col botto del tedesco Marco Brenner che si è imposto nella 1^ tappa del Giro della Lunigiana di 100 km da Lerici a Pegazzano. Il neo 17enne ha saputo avere la meglio allo sprint su Andrea Piccolo (Lombardia) , una coppia che si è formata lungo l'ultimo GPM di giornata, Biassa. Brenner ha preso in testa lo sprint ed è riuscito a difendersi dal ritorno del campione europeo a cronometro che si consola parzialmente con la maglia rossa della classifica degli scalatori.

Germania sugli scudi e tatticamente perfetta con la grande prestazione di Michel Hessmann, vincitore della classifica dei giovani nel 2018, che dal km 20 al km 80 è stato in fuga in solitario, un tentativo che ha raggiunto un vantaggio massimo di 2'55" prima che una sfortunata foratura lungo l'ascesa di La Foce ne frenasse l'azione. Hessmann è stato comunque premiato sul palco con la maglia gialla di leader della classifica dei traguardi volanti



Al suo inseguimento in quel momento c'era un gruppetto di 10 corridori: Piras (Italia) Vandenbulcke, Debruyne (Belgio), Bagattin (Lombardia), Stokke (Norwegia), Dignani (Marche), Oelke (Germania), Bazzica (Umbria), Cattelan, Ongaro (Veneto) Raggiunto Hessmann era il sardo Piras ad attaccare in discesa e ad imboccare l'ascesa finale di Biassa con 35" sul gruppo. Era Piccolo in prima persona a forzare seguito da Brenner e a 500 metri dal GPM la coppia si riportava su Piras che non riusciva a seguire il loro ritmo.

Piccolo e Brenner continuavano di comune accordo fino all'arrivo mentre alle loro spalle era nuovamente Piras ad attaccare in discesa e ad anticipare la volata di un gruppo molto frazionato che veniva regolato da Jakub Bittner (Rep. Ceca) su Giosuè Crescioli e Davide De Pretto, entrambi della Nazionale italiana.