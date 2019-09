Il tifo non entra in aula, Lombardi difende tifoso della Carrarese

La Spezia - Ha ottenuto la scarcerazione del suo assistito, che in attesa del processo non potrà assistere ad alcuna manifestazione sportiva. Si affida ad un avvocato spezzino il 35enne tifoso della Carrarese rimasto coinvolto negli scontri di domenica scorsa a margine di Carrarese-Alessandria. E non ad un avvocato qualsiasi, ma a Massimo Lombardi, autorità riconosciuta per quel che riguarda i processi "da stadio", ma anche tifoso dello Spezia di lunga militanza e una delle anime dell'Orgoglio Spezzino di Melara.

Otto gli agenti di polizia feriti all'esterno dello stadio prima della partita di serie C, scene di guerriglia urbana e la condanna del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. "Condanno con fermezza e convinzione assoluta, come sempre ho fatto e sempre farò, tali avvenimenti che offendono profondamente non solo il calcio ma lo sport tutto. Tuttavia il mio primo pensiero va ai ragazzi che sono stati barbaramente aggrediti nell’espletamento delle proprie funzioni a cui posso solamente augurare una pronta guarigione", ha scritto al questore di Massa. Tra i coinvolti anche un residente a Castelnuovo Magra, il cui caso è preso in carico quindi dal Tribunale della Spezia, e difeso appunto da Lombardi.