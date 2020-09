Il tecnico friulano Lotti: "Puniti dal risultato oltre le nostre colpe"

La Spezia - "Oggi abbiamo grandi demeriti ma direi che il risultato ci ha puniti anche oltre alle nostre colpe. Dobbiamo segnare quando abbiamo delle occasioni come quelle che ci sono capitate e, pur concedendo pochissimo, prendiamo due gol con Musso che non fa nemmeno una parata". Così il tecnico dell'Udinese Luca Lotti commenta la sconfitta casalinga ad opera dello Spezia a Udinese TV. Centrocampo d'emergenza per i friulani, qualcosa che si è visto in campo. "Dieci indisponibili sono davvero tanti e alcuni di questi sono anche dei giocatori importanti per noi, è chiaro quindi che ne risentono la cifra tecnica, la solidità e l'esperienza che servono in Serie A. Vediamo se saremo in grado di recuperare qualcuno dei nostri effettivi, anche se il tempo a disposizione è veramente poco".