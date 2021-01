Il sorriso di Terzi e la freddezza di Nzola, i momenti di Spezia-Sampdoria

La Spezia - La seconda vittoria consecutiva dello Spezia in Serie A, la prima al Picco, ha il sorriso fiero di capitan Terzi e la serenità nel sinistro di Nzola, impeccabile dal dischetto per il bis dopo il Maradona e il nono gol della sua prima e straordinaria stagione nella massima serie. A sette anni abbondanti dall'ultima volta, il capitano torna a segnare in serie A: era il 19 maggio 2013 in uno Siena-Milan 1-2. Ma nelle foto del nostro Stefano Stradini ci sono soprattutto la determinazione e la voglia della squadra di mister Italiano di conquistare questa salvezza partita dopo partita, con la forza di un gruppo che non finisce di stupire.