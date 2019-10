Il solito ritornello: "Lo Spezia gioca bene, ma è sfortunato"

La Spezia - “Lo Spezia è una squadra abbastanza sfortunata, è brutto dirlo. L'ho visto in pùi partite, ha avuto tante partite perse per episodi. Ha affrontato squadre forti come Benevento e Crotone senza demeritare. Ha incassato molti gol, magari in casa con il Trapani è la partita in cui ha fatto meno bene. Chiaro che quando perdi cinque partite vengono meno alcune certezze”. Luciano Zauri come Zanetti prima di lui e così Inzaghi. Tutti fanno i complimenti allo Spezia per il gioco, la maggior parte poi ci vince. Anche il tecnico del Pescara si accoda a quella che è diventato un rito. “Da loro ci sono giocatori molto veloci quando ripartono, forti nell'uno contro uno. Gyasi o Ragusa? Sono tutti molto simili, l'unico un po' diverso è Galabinov. Gli altri sono tutti veloci e dribblomani. Mi aspetto stiano più bassi. Dovremo avere la pazienza di aspettarli quando sono in possesso. Sappiamo dove e come fargli male, ce la giochiamo a viso aperto quando sarà possibile. Quando attacchiamo sappiamo pungere per la qualità dei giocatori in mezzo al campo e anche davanti”.

Anche gli abruzzesi hanno attraversato una crisi, che ha spinto Zauri a cambiare modulo. “Il cambio di modulo ci ha permesso di fare bene, ora puntiamo a migliorare questo 3-5-2. Quando c'è bisogno di certezze e porti via una vittoria con un pizzico di fortuna, cambiare in corsa non ha senso. Ora andiamo avanti così”. Poi una parola sul collega. “Con Italiano ho condiviso l'under 21 di B assieme, ho fatto il corso assieme. E' intelligente ed equilibrato ma capita a tutti. Spero e mi auguro che dalla prossima vinca tutte le partite”.