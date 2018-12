Il sindaco incontra i giovanissimi ciclisti della Tarros Junior

Peracchini: “Orgoglioso che il prossimo anno oltre trenta bambini spezzini saranno sui circuiti di tutta Italia”.

La Spezia - Ieri pomeriggio il sindaco Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico le nuove promesse del ciclismo della Tarros Junior, unica squadra spezzina giovanile. Presenti, infatti, quasi trenta bambini di età dai 6 ai 14 anni.“E’ sempre un grande piacere ricevere i bambini in Comune, soprattutto se sono già fin da piccoli così appassionati di sport – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - da ex ciclista e da Sindaco non posso, infatti, non essere orgoglioso di queste piccole promesse che spero continuino il loro percorso sportivo. Ringrazio la Tarros junior per la promozione del ciclismo tra i più piccoli e soprattutto perché il prossimo anno porterà oltre trenta bambine e bambini a correre con i colori spezzini sui circuiti di tutta Italia”. L’incontro si è concluso con lo scambio della nuova maglia della Tarros Junior.