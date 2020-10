Il sindaco Peracchini riceve il trofeo vinto dal Gs Termo

La Spezia - A conclusione della stagione 2020, flagellata purtroppo dall’emergenza sanitaria Covid-19, è stata consegnata al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini il trofeo vinto dalla squadra Gs Termo La Spezia come miglior società nella penultima gara disputata dalla squadra in quel di Piasco. A consegnare la coppa Simone Mannelli, dirigente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, e Federico Cozzani, beniamino del gruppo sportivo Termo La Spezia che ha vinto la gara con un allungo a 500 metri, anticipando il gruppo.



Nel corso della stagione, sono stati numerosi i risultati della rinata formazione spezzina: sesti in graduatoria nazionale a squadre nella classifica nazionale delle squadre della categoria. "La rinascita del Gruppo Sportivo Termo La Spezia dà già le prime soddisfazioni alla Città e alla Provincia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta la squadra è stata indiscussa protagonista del ciclismo dilettantistico italiano e la ripresa della sua storia, proprio in questo momento così difficile dettato dall’emergenza covid-19, deve essere visto come un segnale di speranza per tutti. Ringrazio Simone Mannelli per avermi donato il trofeo e le mie più vive congratulazioni a Federico Cozzani, già campione regionale esordienti e plurivincitore di numerose competizione".