Il settore distinti si prepara alla stagione delle piogge

La Spezia - Una mano di resine ipossidiche sui gradoni della gradinata dello stadio "Alberto Picco". Sono iniziati i lavori per il secondo settore per capienza dell'impianto del calcio, in passato spazzato dalle intemperie che avevano fatto breccia nella copertura e che aggredivano le parti laterali scoperte. Dopo la stesura di un prodotto impermeabilizzante, che dovrebbe mettere al riparo dalle infiltrazioni nei locali sotto gli spalti, si passera a costruire le tamponature laterali alla copertura e infine all'installazione di una protezione per la parte centrale della tettoia. "Infine, installeremo i trecento seggiolini della parte esterna per completare l'opera", spiega l'assessore allo sport Lorenzo Brogi. Si sfrutta così il prossimo mese in cui lo Spezia giocherà in casa solo due volte contro Juve Stabia e Chievo.