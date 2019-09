Il servizio sullo spezzino Okereke: "Varrà 30 milioni di euro"

La Spezia - Si ricorda lo stadio Picco a due passi dal mare, lo scudetto del 1944 e quella squadra italiana che è l'unica a non aver mai perso una partita ufficiale contro la Juventus. E' uscito in questi giorni in Belgio il servizio di Geert Foutré, inviato da Bruxelles sulla tracce del "fenomeno" David Okereke (leggi qui). C'era già molto interesse attorno al giocatore dopo le ottime prestazioni estive, oggi che il Club Brugge affronterà Real Madrid e Paris SG in Champions League l'attesa per vedere il nigeriano in campo contro alcune delle migliori squadre al mondo è lievitata ulteriormente. Intanto David "fluttua" sopra la città in tenuta estiva nella passante che apre il servizio. All'interno ampio spazio alle parole di Guido Angelozzi, Fabio Gallo, Pasquale Marino e Soufiane Bidaoui. E poi la profezia: "Il Bruges lo rivenderà a un club inglese per 30 milioni di euro". Ci spera anche lo Spezia, se lo augurano i tifosi.