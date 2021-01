Il ritorno di Zoet tra i pali, sarà l'ultima per Deiola?

La Spezia - L'ha già fatta a San Siro con l'Inter in campionato e a Bologna per i sedicesimi di Coppa Italia. Per Gennaro Acampora, napoletano doc, Italiano potrebbe avere in serbo un ruolo da ala sinistra questa sera al Maradona. Un modo per sfruttare la sua duttilità e non sovraccaricare il reparto offensivo, da calibrare soprattutto nell'ottica della sfida di domenica a pranzo contro l'Udinese. Con il mancino spostato in avanti, ci sarebbe spazio a destra per Agudelo e al centro per uno tra Gyasi o addirittura Farias come "falso nove". Galabinov potrebbe riposare, giacché Piccoli non ci sarà e Nzola difficilmente recupererà per la sfida salvezza contro i friulani.

Il resto della formazione si compone con più facilità. A casa rimane Provedel e così ci sarà spazio per l'olandese Zoet, fermo dal 30 settembre scorso: un intero girone. A destra potrebbe essere proposto Ramos, in modo da lasciare la corsia sinistra Bastoni e a Vignali la titolarità per la prima di ritorno. Erlic sicuro di giocare in mezzo, si valuta Ismajli che dovrebbe aver recuperato. Agoume di fronte alla difesa (Ricci titolare contro l'Udinese), con Deiola a destra e Maggiore a sinistra.



Qui Napoli. Per il Napoli la Coppa Italia diventa l'obiettivo stagionale, per Rino Gattuso un crocevia fondamentale per non rischiare l'esonero. Si torna al 4-3-3 con tanti titolari: Ospina in porta, Di Lorenzo e l'ex Mario Rui terzini con Koulibaly e Manolas al centro. I tre ci centrocampo sono Elmas, Demme e Zielinski. In avanti Lozano guida l'attacco con Insigne a sinistra e Politano a destra.