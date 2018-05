Il rinnovo di Gianluca Andrissi è il primo snodo per programmare

Sul tavolo l'offerta per un anno in più allo Spezia.

La Spezia - Spezia o Feralpisalò, un altro anno in serie B per dare seguito a quanto costruito nella scorsa stagione oppure un nuovo progetto da avviare con un club solido economicamente e a due passi da casa. Gianluca Andrissi riflette, ma è significativo che parta da un'offerta di rinnovo al direttore sportivo la programmazione della stagione 2018/19 dello Spezia Calcio. La prossima settimana la risposta del dirigente lombardo potrebbe essere il primo passaggio importante insieme a un sopralluogo a Pontremoli organizzato per chiudere il discorso ritiro estivo.



Con l'uomo mercato di nuovo in sella, si andrebbe poi alla scelta del nuovo (o vecchio) allenatore e alla programmazione del mercato estivo. Proia e Crocchianti sono i rinnovi che mancano all'appello, più spinosa la questione di Maggiore e Vignali ancora tutta da sbloccare. Sicuro l'addio a Palladino, molto più attivo sui social che sul campo di calcio in questi sfortunati mesi da aquilotto. Ma per capire chi potrebbe sostituirlo si attendono le decisioni di Andrissi, che ha chiuso la stagione tenendo il monte ingaggi sui 5,5 milioni di euro e con un rapporto tra emolumenti e punti fatti tra i più virtuosi della categoria.