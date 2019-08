Il prossimo Augello arriva dalla Grecia

La Spezia - In attesa di completare la prima squadra, il calciomercato dello Spezia si rivolge anche alle squadre giovanili. Angelozzi e Alberti stanno per regalare un nuovo rinforzo molto interessante al confermato mister Alessandro Pierini. Si tratta di Panagiotis Paraskevopoulos, laterale greco di appena 18 anni che dovrebbe firmare un contratto con gli aquilotti nei prossimi giorni. Operazione che assomiglia a quella fatta con DJ Buffonge e che dimostra l'attenzione sempre crescente per il mercato estero. Il giovane terzino mancino è infatti un prodotto del settore giovanile di un club importante come il Panathinaikos, con cui è andato in scadenza di contratto. Lo Spezia ha fatto a questo punto la sua mossa e prova a chiudere a breve.