Il primo gol di Gilardino in maglia bianca fu contro il Frosinone

La Spezia - Centrale rasoterra su calcio di rigore. Così Alberto Gilardino battè Bardi in Spezia-Frosinone 1-1 del 2017. Fu il primo "violino" sotto la tribuna, al termine di una partita in cui il numero 10 aveva centrato una traversa ispirato da un ottimo Mastinu. Partita rimasta nell'immaginario anche per il "giallo" del portiere Di Gennaro sostituito alla fine del primo tempo dal debuttante Saloni. Per Fabio Gallo scesero in campo appunto Di Gennaro (46’ Saloni), De Col, Capelli, Giani, Lopez, Vignali, Bolzoni (74’ Ammari), Pessina, Mastinu, Marilungo (56’ Granoche) e Gilardino.

Precedenti sempre ok per gli aquilotti contro i ciociari in casa: 4 vittorie e 4 pareggi. Partita che ha un solo precedente in serie C1 nel 2004 con Marco Alessandrini in panchina. Finì 3-0 con reti di Ligori, Coti e Guidetti. In campo Rubini, Rizzo, Corradi, Brun , Bordin, Tricarico, Matteassi , Coti (67’ Anaclerio), Ligori (71’ Alessi), Guidetti e Napolitano (82' Scalzo). Stesso risultato tre anni dopo con reti di Zaninelli, Saverino e ancora Guidetti.