Il primo colpo dell'estate è un uomo d'esperienza

La Spezia - Confermata quasi in toto la squadra che lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie C Gold, salvo i saluti di Garibotto e Manzini per impegni di lavoro e di studio, lo Spezia Basket Club Tarros mette a segno il primo colpo di mercato, con l'obiettivo di integrare il roster con due uomini con esperienza in categoria, come aveva anticipato il Direttore Sportivo Maurizio Caluri.



Il primo nome ora è ufficiale. Per la stagione 2019 / 2020 vestirà la maglia bianconera il 30enne pisano Jacopo Loni.

192 cm di altezza, ruolo 3 che all’occorrenza può giocare anche da 4, molto forte fisicamente, ottimo difensore, buon tiro sugli scarichi e perfetto per il contropiede. Loni è un giocatore esperto di categoria C Gold Toscana. Purtroppo l’anno scorso, con la maglia della PL Livorno, ha disputato solo 5 partite, con una media di 11 punti per gara, a causa di un infortunio al crociato. Poi l’intervento, perfettamente riuscito, ed ora Loni è pronto ad una nuova avventura: è alla fine del processo di riabilitazione e si sta già allenando costantemente.



Proveniente dal Ghezzano, ha giocato ad Altopascio, Fucchio e 4 anni a Lucca, arrivando, nella stagione 2017/2018 fino alle semifinali della C Gold Toscana. “E' un ragazzo serissimo - sottolinea il Direttore Sportivo Maurizio Caluri - perfetto per il nostro gruppo. Ci hanno colpito la sua determinazione e la sua etica del lavoro. Ha dimostrato la ferma volontà di fare parte del nostro progetto e noi siamo entusiasti di questo perchè riteniamo che abbia tutte le caratteristiche per integrarsi al meglio nel gruppo e darvi un importante apporto”.