Il presidente di NIPPO Hiromi Hiwata in visita alla Spezia

Colosso delle costruzioni giapponese, è sponsor del team italogiapponese Nippo Vini Fantini.

La Spezia - Hiromi Hiwata, presidente del colosso delle costruzioni NIPPO Corporation, azienda leader nella produzione di cemento (6° al mondo, leader in Giappone), è stato quest’oggi in visita presso la sede del team di ciclismo professionistico NIPPO Vini Fantini Europa Ovini, del quale l’azienda è main sponsor. Una visita di rappresentanza, insieme a 5 manager, alla Spezia, nella città nella quale ha sede gestionale e operativa il team da loro sponsorizzato. Un gesto dalla forte valenza, non solo per il management del team il cui ottimo lavoro è riconosciuto e apprezzato, ma per tutto il territorio che ha ospitato il Presidente di un vero e proprio colosso mondiale, il 6° produttore di cemento e asfalto al mondo, leader in Giappone nella costruzione di impianti sportivi, campi di calcio, tennis e velodromi.



La visita si è svolta presso la sede del team, collocata all’interno dell’agenzia di comunicazione Sun-TIMES, del General Manager del team Francesco Pelosi e del suo socio Nicholas Figoli, che rappresenta la sede gestionale e operativa di tutte le attività del team Ligure-Nipponico. L’occasione è stata importante anche per una visita ai territori protagonisti del video ufficiale del team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini 2018, che in occasione della presentazione del team il 13 gennaio 2018, hanno conquistato il numeroso pubblico presente in Teatro, a cominciare dalla delegazione di manager nipponici. Video le cui riprese si sono svolte lo scorso dicembre tra Lerici, La Spezia e il Parco delle 5 Terre, con un finale altamente scenografico a Manarola, coinvolgendo molte delle eccellenze del territorio e che sarà utilizzato tutto l’anno dal team per presentarsi in 4 continenti e oltre 30 nazioni alla partenza delle gare internazionali.