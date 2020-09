La Spezia - Preparatore atletico e traduttore per un giorno. Robert Lindt ha affiancato oggi Jeroen Zoet in conferenza stampa durante la presentazione del portiere olandese. Connazionale, ma in Italia da molto più tempo, ha coadiuvato le operazioni di reciproca comprensione. E forse, se anche la trattativa per Hendrix dovesse andare in porto, i suoi servigi potrebbero venire di nuovo utili.



A. BO.