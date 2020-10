La Spezia - Ultima operazione della prima squadra è il prestito in Lega Pro di Axel Desjardins. Il portiere canadese classe 2000, che l'anno scorso ha esordito in serie B, passa al Novara per una stagione per fare esperienza. Sul filo di lana viene sfoltito il parco portieri che conta Zoet, Rafael, Krapikas e Porvedel.