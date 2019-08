Il portiere aquilotto Krapikas convocato nell'under 21 lituana

La Spezia - Titolare in quel di Cittadella, Titas Krapikas, portiere lituano classe 1999 di mister Italiano, non solo esulta per non aver preso gol nell'esordio in campionato ma anche per le notizie che arrivano dal suo paese d'origine, la Lituania. L'ex sampdoriano è stato infatti convocato nella selezione Under 21 lituana di cui è anche capitano, per le gare di qualificazione agli Europei Under 21, che vedranno la selezione baltica affrontare il 5 settembre la Repubblica Ceca ed il 10 settembre la Grecia. Il calciatore raggiungerà il ritiro lituano il 2 settembre e tornerà a in Italia l'11.