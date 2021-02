Il polacco Fila alternativa a Santon sulla destra

La Spezia - Potrebbe essere Karol Fila l'alternativa sulla destra a Davide Santon, terzino della Roma cercato dallo Spezia nelle scorse ore ma deciso a rimanere nella capitale nonostante il poco spazio a disposizione dopo le ottime prestazioni di Karsdorp. Il club aquilotto avrebbe quindi rivolto le proprie attenzioni sul giovane terzino classe 1998 che arriverebbe dal Lechia Danzica, squadra della sua città nella quale ha collezionato 14 presenze in questa stagione e 31 in quella scorsa.

Già seguito da Meluso ai tempi del Lecce il difensore potrebbe ora arrivare in maglia bianca per colmare la lacuna sulla corsia di destra della difesa di Italiano.



(foto Instagram @karol.fila)