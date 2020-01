Il piccolo Edo sarà alla maratona di Roma

La Spezia - Domenica 29 marzo l’associazione sportiva “La Spezia Centro" parteciperà alla “Maratona di Roma”, supportando nell’impresa la sezione del “Team This-Agio” (ideatori del progetto “Tandem-Runner”), che condurranno lungo i 42.195 m del percorso romano Edo, un bambino disabile, aiutando il padre Andrea a spingerlo sino al traguardo. Una grande impresa, faticosa ma soprattutto entusiasmante perché il risultato più grande non sarà l’arrivo, ma la gioia di raggiungere il traguardo insieme e vivere un’indimenticabile giornata di sport. "L’insegnamento che vogliamo provare a praticare e trasmettere, come associazione sportiva, è che avere una disabilità non è una condanna, ma si può convivere con essa, riuscire ad aver una vita sociale come tutti e che lo sport accomuna e non divide. Lo sport deve essere di tutti e per tutti, per questo la nostra associazione è attenta alle disabilità e promuove la partecipazione e sostiene attivamente le imprese sportive di coloro che vogliono praticarle". Per l’Associazione “La Spezia Centro” la collaborazione, partecipazione e condivisione nello sport migliora la vita delle persone.