La Spezia - Inseguito a lungo, non sarà aquilotto neanche in questa stagione. Gianluca Scamacca ha finalmente detto sì alla serie B, ma è l'Ascoli l'approdo scelto. I bianconeri marchigiani stanno allestendo una formazione di grande spessore e hanno scelto il giovane romano come alter ego di Matteo Ardemagni per il ruolo di centravanti. Il nazionale under 20 si trasferisce in prestito dal Sassuolo.