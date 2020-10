Il palermitano Abisso dirigerà Spezia-Juventus

La Spezia - Sarà Rosario Abisso, classe 1985, della sezione di Palermo a dirigere la sfida di domenica fra Speiza e Juventus. Suoi assistenti di linea il duo Carbone-Cipressa mentre Iv uomo sarà Abbatista con Doveri al Var e Preti all'Avar. Di professione imprenditore, il 6 gennaio 2015 esordisce in Serie A alla diciassettesima giornata nella gara Chievo-Torino (0-0). Al termine della stagione 2019-2020 vantava 58 presenze in serie A. Diresse lo Spezia il 16 agosto 2019 nella trasferta di Coppa Italia a Sassuolo risolta dal gol di Traorè al 9', fu arbitro anche del 2-3 di Udine dell'agosto 2016 con Mimmo Di Carlo in panchina. Proprio al 2016 risalgono gli ultimi incroci con le Aquile in gare di campionato come il 3-1 del 1° febbraio alla Salernitana con sigle di Vignali, Calaiò e Sciaudone.