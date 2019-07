Il nuovo Spezia si presenta al "Picco" contro la Sampdoria

La Spezia - Sarà ancora Terzi contro Quagliarella. Sta diventando un'abitudine l'amichevole tra Spezia e Sampdoria, quella del prossimo agosto sarà la seconda solo nel 2019. La prima occasione per vedere all'opera in casa gli aquilotti di mister Vincenzo Italiano si presenterà per i tifosi a metà della prima settimana di agosto, pochi giorni prima dell'esordio nel secondo turno di Coppa Italia. Dovrebbero essere dunque i blucerchiati gli avversari scelti per il test finale prima dell'avvio della stagione regolare con la regia della Media Sport Event.

La data prescelta è mercoledì 7 agosto. I bianchi saranno tornati da una settimana dal ritiro marchigiano con finale a Perugia contro i prossimi avversari in serie B. Conosceranno già la sfidante per il passaggio di turno in coppa e potranno dedicarsi quindi a mettere minuti nelle gambe. Con tutta probabilità la rosa non sarà ancora al completo, visto che mancherà in ogni un mese di mercato. Con altrettanta probabilità, Augello giocherà la partita con la maglia dei genovesi.