Il nuovo Spezia Store apre in Piazza Sant'Agostino con una festa

La Spezia - Il 1° ottobre tornerà Spezia Store, il primo negozio interamente dedicato allo Spezia Calcio, pronto a ritornare in quel “piccolo posto del cuore” dove poter esprimere il proprio amore per le bianche casacche che da oltre 110 anni fanno appassionare un'intera città. Il rinnovato Spezia Store sorgerà in Piazza Sant'Agostino 35, a pochi passi dalla precedente ubicazione, ed al suo interno unirà due anime distinte, ma unite verso un unico obiettivo. Infatti, Spigas Clienti, tra i più importanti fornitori di energia elettrica e gas del territorio, nonchè Back Jersey Sponsor dello Spezia Calcio per la stagione 2019/2020, affiancherà il Club spezzino in una partnership davvero unica e volta ad avvicinarsi sempre più al territorio.



All'interno del nuovo punto vendita, sarà dunque possibile acquistare tutto il merchandising delle Aquile (acquistabile anche tramite lo store online), oltre ai biglietti per le sfide casalinghe ed usufruire allo stesso tempo della consulenza del personale specializzato Spigas Clienti, sempre pronto ad offrire assistenza ai propri clienti.

In occasione dell'evento di inaugurazione, previsto a partire dalle ore 18:30 di martedì 1° ottobre, non mancheranno le sorprese e i giochi, con una delegazione della Prima Squadra aquilotta che presenzierà alla cerimonia per salutare i propri passionali tifosi, per i quali il Club ha pensato ad un esclusivo sconto del 20% su tutto il materiale Spezia Calcio.