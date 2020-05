Il nodo dei costi sulla ripartenza della serie B

La Spezia - Un ritiro permanente per i calciatori da metà maggio fino ad agosto inoltrato? Test sierologici per tutti i tesserati e poi tamponi a scadenza periodica? E come fare in trasferta a garantire distanziamento sociale sui mezzi di trasporto? Tutte le incognite sul protocollo sanitario vengono al pettine in queste ore. Perché dopo l'ok del Comitato tecnico scientifico del ministero della sanità, bisognerà anche valutare la sostenibilità delle procedure pensate per portare a termine la stagione calcistica in sicurezza.

Ballano cifre che arrivano a qualche centinaia di migliaia di euro extra budget per le società di serie B, se il protocollo sarà redatto nella forme più restrittive. Solo pensare di rinchiudere 25 calciatori più staff tecnico e personale "di campo" in un hotel per un periodo di almeno dodici settimane può diventare una zavorra importante sui conti delle società. Una boccata d'ossigeno per le strutture ricettive, ma un colpo sotto la cintura per i bilanci dei club che già mettono in conto le perdite in fatto di entrate da stadio, che rimarranno a porte chiuse.