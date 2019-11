Il museo del ciclismo ospita la presentazione della Tarros junior cycling team

La Spezia - Dopo la cerimonia di chiusura della stagione ciclistica 2019, durante la quale gli atleti della formazione ciclistica giovanile spezzina Tarros junior cycling team hanno donato al museo del ciclismo la maglia ufficiale e le prestigiose maglie di Campione Regionale e leader della classifica del Piccolo Tour Reggiano conquistate nelle ultime stagioni, anche la presentazione della stagione ciclistica 2020 avverrà Giovedi 28 Novembre alle ore 18,30, presso il Museo del Ciclismo di La Spezia in Via dei Pioppi n. 10.

Ad accogliere tale evento ci sarà il Direttore del Museo Giancarlo Zoppi ed il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. I giovani corridori si appresteranno a preparare la stagione ciclistica 2020 alla guida del DS. Antonio Saccomanno e del suo collaboratore Andrea Segreti. La preparazione atletica dei bambini e delle bambine sarà effettuata sia per la disciplina del ciclismo su strada sia per quella del fuoristrada ( cross-country). Saranno programmate gite in mtb per prendere contatto con la natura e con la maggiore sensibilità di guida in sentieri sterrati. Di concerto, saranno organizzati allenamenti con le biciclette da strada, con sprint, gincane e prove di abilità, presso la pista di Bottagna. Da Aprile a Settembre il Sabato o la Domenica, i ragazzi saranno impegnati dalle corse, dove potranno esprime tutte le loro capacità maturate negli allenamenti. Sicuramente tale disciplina sportiva aiuta i ragazzi ad un buon approccio con la bicicletta per crescere e svilupparsi. Il loro apporto ed il sorriso di ogni bambino, presente anche nei momenti di intensa fatica, farà crescere uno sport che nella nostra provincia, ha visto brillare a livello mondiale, tanti nomi importanti del ciclismo professionistico.