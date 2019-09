Il monte ingaggi scende rispetto a dodici mesi fa

La Spezia - "Lo abbiamo abbassato leggermente rispetto a un anno fa". Guido Angelozzi conferma, lo Spezia è riuscito a limare qualcosa sul monte ingaggi 19/20 rispetto alla scorsa stagione. Gli aquilotti uscirono con un cumulo stipendi per i calciatori di 5 milioni e 446mila euro, che insieme ai bonus poteva arrivare a 7 milioni e 836mila euro. Dodici mesi dopo il totale dovrebbe essere sceso sotto i 7 milioni, almeno a spanne, visto che i conti precisi si fanno proprio in questi giorni.

Sono d'altra parte invece balzate in avanti le spese per i cartellini, vera costante delle operazioni estere e non solo quelle che hanno riguardato la prima squadra. Qui si era fermi in pratica ai 500mila euro spesi nel gennaio 2017 per portare in maglia bianca Luca Mora, quando il direttore sportivo era Gianluca Andrissi. Ad oggi il più costoso in rosa dovrebbe essere Andrej Galabinov dopo l'adeguamento previsto per il secondo anno di contratto e la partenza di Marco Crimi ritornato alla Virtus Entella per fine prestito.