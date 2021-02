La Spezia - Lo Spezia attende di conoscere l’entità dell’infortunio occorso ieri a capitan Terzi e guarda già alla partita col Milan capolista, di scena al Picco sabato sera. Rossoneri che caleranno in Viale Fieschi con la sicura assenza di Calabria ammonito col Crotone e squalificato perché era in diffida: il terzino rossonero tornerà disponibile per il derby della Madonnina con l’Inter.