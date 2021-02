Il miglior arbitro del mondo dirigerà Spezia-Parma

La Spezia - Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per il 24° turno di campionato , in programma sabato 27 febbraio alle 15 sul terreno del Picco. L'incontro vedrà come assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Davide Imperiale della sezione di Genova; Quarto Ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova. Al Var, Luca Pairetto di Nichelino, Avar, Giorgio Peretti di Verona. Ne ha fatto di strada l'arbitro 46enne nativo di Montecchio Maggiore che nel 2006 fischiò la finale di Supercoppa di serie C fra Napoli e Spezia, vinta dagli aquilotti: basti pensare che la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio lo ha nomintato l'anno scorso miglior arbitro del mondo.