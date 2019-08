Il miglior Spezia della storia in serie B risale al 1947

La Spezia - Ventisettesimo campionato nella seconda serie nazionale nella storia ultracentenaria dello Spezia. Come miglior risultato regge ancora al giorno d'oggi il terzo posto della stagione 1946/47 (a livello di torneo su più gironi), il quarto posto del 1932/33 e del 1936/37 (nei campionati a girone unico). Proprio nella stagione 1946-47, in particolare, lo Spezia disputa il girone A del campionato di serie B, diviso in tre raggruppamenti, che prevedono una sola promozione per girone, gli aquilotti volano alti in classifica, chiudono, come detto, al terzo posto con 48 punti, in coabitazione con Pistoiese, Novara e Seregno. La promozione spetta di diritto alla Pro Patria che con 60 punti supera il Legnano, secondo a 53 punti. Le “aquile” stanno per dare il la all’ottava stagione di fila tra i cadetti, record nella loro storia nel torneo e maggiore costanza di presenza nel torneo tra le 20 partecipanti al campionato 2019/20.