Il mercato non lascia sereni i tifosi, molto pessimisti

La Spezia - Due votanti su tre ritengono il mercato dello Spezia insufficiente se non pessimo. Il sondaggio di CDS sulle scelte per l'organico della serie A ispira davvero poca fiducia. Sono stati 2.336 i lettori che hanno partecipato in poco meno di tre giorni: il 38% di loro ha giudicato la campagna trasferimenti non adeguata, mentre il 25% la ritiene invece sufficiente a lottare per la salvezza. C'è però un 21% che ha selezionato l'ipotesi più pessimistica, uno su cinque da già per spacciata la squadra quindi. Il 9% infine definisce buono il lavoro svolto da Mauro Meluso, che ha badato al sodo senza voli pindarici. Infine un 7% circa lo ritiene ottimo viste le oggettive difficoltà logistiche e di tempo in cui è stato affrontato.