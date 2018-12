Il mercato invernale verrà prolungato fino al 31 gennaio

La Spezia - "Riconosciuto l’interesse generale, in attesa che l’Assemblea di Lega A del 20 dicembre ne affronti l’opportunità in maniera collegiale, il Consiglio ha dato delega al presidente di formulare apposita richiesta motivata alla FIFA". La nota della Figc attesta la volontà di chiedere di tornare al 31 gennaio come termine per il mercato invernale, inizialmente accorciato al 18 gennaio. Non cambierà dunque la finestra di riparazione, che doveva essere accorciata così come la scorsa estate era successo per la "sorella maggiore".