Il mercato delle uscite: Ternana vicina ad Acampora

Il centrocampista potrebbe tornare in Umbria, ma sponda rossoverde. La Roma riprende Calabresi e cerca una soluzione per Soleri, Okereke ha estimatori in toscana.

La Spezia - Prima di tutto le uscite, dalle parti di Via Melara. La parentesi invernale del calciomercato inizia ufficialmente oggi ma, come sempre, gli affari partiranno gradatamente, mano a mano che, col tempo, le pretese scenderanno e gli affari diventeranno possibili. C'è chi ha bisogno di intervenire con maggior radicalità e interviene prima per esigenze di amalgama perchè è vero che il campionato si ferma, ma di fatto fra due settimana è già di nuovo campionato. Lo Spezia vorrebbe sistemare 4-6 uscite ed inserire in rosa due-tre pezzi mirati: non sarà semplice sistemare tutti i giocatori in eccedenza ma Andrissi ci prova. A cominciare forse dalla pista più facile, quella che riporterà con tutta probabilità Gennaro Acampora in Umbria: questa volta la maglia è quella della Ternana di Sandro Pochesci che si è già mossa per arrivare al prestito del centrocampista napoletano, uno di quelli che sicuramente cambierà aria, per sua stessa necessità di avere una continuità che è mancata troppo presto. Lo Spezia, se tutti sono d'accordo, non precluderà questa strada al calciatore, così come lascerà libero Arturo Calabresi di trovarsi una nuova sistemazione: la Roma lo ha richiamato a Trigoria e proverà a sistemarlo con l'Entella che ha chiesto informazioni. Altro possibile partente è David Okereke, che ha giocato parecchio in Primavera ma che in prima squadra ha trovato compagni di reparto particolarmente attivi e prolifici: per il nigeriano si aprono le porte della C, dove ha diversi estimatori. Su di lui sondaggi di Prato ed Arezzo. Per Edoardo Soleri si è mossa la Ternana, ma non è detto che alla fine lo Spezia non riesca a trattenerlo: molto dipenderà dalle promesse d'impiego che verranno fatte alla Roma dalla prossima società ma in B di certezze ce ne sono poche per tutti e anche l'ex capocannoniere della Primavera capitolina dovrà saper soffrire per arrivare in alto.