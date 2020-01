Il mancino Luigi Vitale è sempre più vicino allo Spezia

La Spezia - Luigi Vitale è pronto a vestire la maglia bianca. Il passaggio del terzino mancino del Verona alla corte di Vincenzo Italiano sembra ormai definito con il "sì" dello stesso calciatore. Quest'anno per lui solo due scampoli di partita in serie A, ma nella scorsa stagione fu grande protagonista ai play-off vinti dagli scaligeri giocando tutte e cinque le partite promozione e fornendo a Di Carmine l'assist per il gol del 2-0 che equilibrò il risultato dell'andata contro il Cittadella.

Il calciatore quindi dovrebbe essere a disposizione del tecnico alla ripresa dopo la trasferta di Crotone. Guido Angelozzi piazza un colpo d'esperienza con il 32enne campano, che ha caratteristiche di terzino di spinta simili a Ramos. A questo punto uno tra l'uruguaiano e Bastoni, al momento infortunato, rischiano di partire in prestito per il resto della stagione. Per quella zona di campo c'è infatti anche Marchizza, che si è ben distinto nel ruolo nelle ultime uscite.