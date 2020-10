Il mal di pancia dell'agente di Agoume: "Gioca poco, siamo delusi"

La Spezia - Quattro partite e primi mal di pancia per gli agenti di Lucien Agoume, arrivato in estate in prestito secco dall'Inter. Il più giovane della truppa aquilotta non è ancora stato utilizzato in campionato e la cosa non piace al noto procuratore Oscar Damiani che ne cura gli interessi: "Se lo avessimo saputo prima...", ha detto a Tutto mercato web. “Purtroppo non ha molto spazio e non merita di non giocare, perché è forte. Saprà sfruttare la sua occasione. Va giudicato in partita, non in allenamento. Agoume è tra i giovani più forti in Europa. Ma in Italia gli allenatori non hanno coraggio di fare giocare i giovani. Siamo molto delusi, hanno fatto di tutto per prendere il ragazzo e non sta giocando".

Con quella che è stata la rosa più giovane del campionato almeno fino a gennaio, Vincenzo Italiano l'anno scorso ha guadagnato la promozione in serie A. Tra gli aspetti più importanti dell'annata, quella di aver saputo far rendere l'intero organico. Fino ad oggi ha utilizzato 26 giocatori, è il tecnico che ha cambiato di più in tutta la massima serie. Peraltro le condizioni non ottimali di Matteo Ricci non escludono proprio una chance per il francese in questo periodo, visto che Leo Sena è ancora indietro di condizione.