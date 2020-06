La Spezia - Nuova seduta sul terreno di Follo per la truppa di mister Italiano, che prosegue nei lavori in vista della sfida all'Empoli. Dopo il riscaldamento tecnico iniziale, il gruppo ha proseguito con un lavoro tattico, concludendo la seduta con un'intensa partitella su campo ridotto. Per venerdì pomeriggio è in programma una partitella in famiglia a porte chiuse sul terreno del "Picco", preceduta dagli ormai consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19.