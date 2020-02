Il giovane e interessante Simone Sozza fischierà Trapani-Spezia

La Spezia - Sarà il milanese Simone Sozza (in secondo piano nella foto) della sezione di Seregno a dirigere la sfida del "Provinciale" tra le Aquile di Vincenzo Italiano ed il Trapani di mister Castori. Classe 1987 è alla sua prima designazione con gli aquilotti in partite di campionato: l'unico incrocio risale allo scorso agosto in Coppa Italia, quando gli aquilotti rifilarono una cinquina alla Pro Patria. Non è un esordiente in categoria ma è fra i fischietti più giovani della Can/B dove è arrivato nel 2019. Di recente, era il 27 gennaio del 2020 esordisce in Serie A, in occasione della partita Parma-Udinese, terminata 2-0. L'incontro in terra siciliana vedrà come assistenti Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Thomas Ruggieri della sezione di Pescara; quarto ufficiale sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata.