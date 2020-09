Il gigante tedesco Julian Chabot obiettivo per la difesa

La Spezia - Julian Jeffrey Chabot, nome francese ma natali tedeschi. Alto quasi due metri, 22 anni, è lui l'ultima idea per la difesa di Mauro Meluso. Mollata la pista che porta al torinista Djidji, che ha inizialmente preso tempo finché di tempo non ce n'è più stato, lo Spezia potrebbe completare la batteria di centrali con il calciatore di proprietà della Sampdoria. Come Djidji è un mancino, a differenza di questi però non è schierabile da terzino ma è un difensore puro, anche se in gioventù è nato come centrocampista.

Arrivato a Genova dal Groningen, l'approccio con la serie A è stato così così. Una buona partita contro la Juventus, poi però qualche passaggio a vuoto e tanta panchina con Ranieri e la breve gloria del gol contro il Parma lo scorso luglio in una delle sue ultime apparizioni in blucerchiato. E' in uscita dal club di appartenenza e l'affare potrebbe concretizzarsi in tempi brevi. Aspetto questo che è di grande peso nelle strategie dello Spezia, atteso dall'esordio in campionato tra quattro giorni e ancora un cantiere aperto.