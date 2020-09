Il gigante Alberto Cerri è in uscita dal Cagliari, offerto allo Spezia

La Spezia - Nel 2018 era la stella del Perugia di Roberto Breda, capace di 15 gol e 11 assist in stagione e punto di riferimento dell'Italia under 21. Il salto in serie A una conseguenza logica, ma le due annate successive non hanno confermato il ruolo di astro nascente del calcio italiano. Così ora Alberto Cerri si trova a poter lasciare il Cagliari, che avrebbe parlato del calciatore anche con Mauro Meluso. Alto oltre un metro e novanta, straordinaria forza fisica, si è affermato con regista avanzato più che come vero spaccaporte. A ben vedere un ruolo che potrebbe avere senso anche nel 4-3-3 di Italiano. Pagato 9 milioni di euro dalla Juventus, ha un ingaggio comunque importante per una neopromossa.