Il fuorionda di Lotito contro Ventura: "Ha rovinato tutto... !"

La Spezia - Claudio Lotito furioso con Gian Piero Ventura per la gestione di Salernitana-Spezia di ieri sera, finita con la vittoria aquilotta per 1-2. Dai social è arrivato fino ad alcuni quotidiani romani un video del patron della Lazio, e co-patron dei granata, che si sfoga al telefono con un conoscente dopo la partita dell'Arechi. Pesanti attacchi al tecnico genovese, alcuni non riportabili. In particolare la decisione di sostituire il mediano Akpa Akpro e di scegliere Maistro sono due mosse che non sono andate giù a Lotito. "Ha rovinato tutto... !", una delle frasi nei confronti di Ventura.