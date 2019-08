Il fatal Moncini non c'è più, ma Diaw e Celar sono già in palla

La Spezia - Gabriele Moncini è obiettivo di tante squadre di serie B nell'ultima settimana di calciomercato, quella che si conclude dopo la seconda giornata del campionato. E' allora che l'attaccante toscano potrebbe accettare di scendere di categoria come fatto a gennaio scorso per indossare la maglia del Cittadella. Lo Spezia è una delle pretendenti. Di certo c'è che al "Tombolato" per l'esordio non sarà in campo, lui che aveva deciso la sfida degli scorsi playoff con una doppietta.

Il Cittadella che terrà a battesimo Vincenzo Italiano può contare in ogni caso su due elementi già in palla in questo precampionato. Si tratta del ventenne Zan Celar, arrivato dalla Roma in prestito, e di Davide Diaw, friulano con un passato nella Virtus Entella. Entrambi già a quota due reti stagionali nei primi due impegni di Coppa Italia. Coppia che ha già ereditato il posto che fu di Moncini-Finotto in attesa del mercato, che dovrebbe portare un terzo elemento per l'area di rigore.