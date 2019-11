Il fallimento ha diviso i destini, ora al Porta Elisa gioca la Fezzanese

La Spezia - La Lucchese in serie B per nove stagioni di seguito e lo Spezia a battagliare in serie C tra ripescaggi, fallimenti e retrocessioni. Erano gli anni Novanta, quelli che seguivano l'apice della rivalità con i toscani culminata nella fatale partita del 1989 in cui Tacchi e compagni persero al Porta Elisa il treno di una storica promozione. Vent'anni dopo la storia si ripete a parti invertite. Oggi sono i bianchi a navigare da anni in cadetteria, capaci di giocare cinque play-off per la serie A mentre i rossoneri vivono un decennio da incubo con tre fallimenti, altrettanti campionati di serie D disputati più uno di Eccellenza.

La sliding door è datata 2008. Quell'anno fallisce lo Spezia e fallisce anche la Lucchese. Qui arriva Gabriele Volpi, che a undici anni di distanza non è ancora facile da inquadrare come figura ma che ha garantito i migliori anni dal dopoguerra in poi. Là invece si passa da un dramma sportivo all'altro fino all'attualità di un calendario che recita così: domenica 24 novembre ore 14.30, stadio Porta Elisa, Lucchese-Fezzanese. Quello che era e rimane un derby sentitissimo si rigioca oggi ma contro gli altri "spezzini", quelli del miracolo verde nato sulla Costa dei Pirati.



Per lo Spezia un derby, per la Fezzanese una partita storica

di Guido Lorenzelli

Era il 20 marzo del 2005 l'ultima volta che lo Spezia calcò l'erba a due passi dal meraviglioso centro storico lucchese. Da una parte i rossoneri del compianto Walter Nicoletti, dall'altra le Aquile di Loris Dominissini che si imposero con una rete di Scoponi al 50esimo grazie all'assist di Gianluca Coti. Da quel momento le due squadre non si sono più incontrate, salvo la sfida del Picco nella Coppa Italia di Lega Pro del 2009. Invece di una trasferta oceanica, domenica si attende la solita decina di supporter per sostenere l'incredibile Fezzanese di mister Sabatini e di patron Stradini. La più piccola espressione dei nove girone di quarta serie, con il suo borgo di circa 670 abitanti incastonato nel Comune di Porto Venere, sta stupendo un po' tutti in questo suo quarto campionato di Serie D. Oggi è in quarta posizione a soli due punti dalla vetta, ma per quattro giornate è stata anche capolista solitaria. A Fezzano si vola comunque bassi, l'obiettivo rimane la salvezza, ma la trasferta del Porta Elisa sarà di quelle che rimangono nella storia del club di Fezzano.



Sarà una Fezzanese incerottata quella che si presenterà domenica a Lucca per via di un'infermeria affollata. Reduce dalla vittoria sulla Lavagnese grazie alla rete del classe 2001 Tivegna, all'esordio in Serie D ed ex giovanili dello Spezia Calcio, e dell'esperto bomber Valente mister Sabatini dovrà fare la conta dei presenti sperando di recuperare qualche elemento dai propri acciacchi. Non ci sarà sicuramente lo squalificato Cantatore, così come Raso e gli ex Primavera dello Spezia Calcio Cerchi e Cecchetti. Tutti gli altri elementi andranno valutati in questa settimana di allenamenti che inizia questo pomeriggio al "Cimma" di Pagliari.

La Lucchese arriva al match con quattro punti in meno della Fezzanese a quota 16 a centro classifica. I rossoneri sono una squadra che soffre di "pareggite" e anche nell'ultimo incontro in casa del Seravezza Pozzi si sono fatti recuperare due reti di vantaggio che avevano trovato grazie alla doppietta dell'attaccante Vignali. L'attaccante di Massa, che in passato ha vestito anche la maglia del Parma, è stato al centro di uno "scontro" di mercato quest'estate proprio tra la Lucchese e la Fezzanese accasandosi poi ai rossoneri. La vigilia della squadra di Lucca è stata però funestata da una immane tragedia.



Nella giornata di lunedì è infatti mancata la piccola Victoria Cruciani, figlia del centrocampista rossonero Michel Cruciani. La piccola era nata prematura ed era andata incontro a diversi problemi di salute, in particolare agli occhi per i quali era in cura negli Stati Uniti dove era stata operata due volte e dove sovente doveva recarsi per le cure. A sostenere le esigenze della famiglia Cruciani era stato il mondo del wrestling che aveva organizzato uno spettacolo al Teatro Tendeastrisce di Roma e il cui incasso era stata devoluto per sostenere le cure della bambina. A fianco di Cruciani c'era stato, tra gli altri, anche Francesco Totti che in un video su Facebook aveva invitato tutti ad accorrere allo spettacolo per aiutare Victoria. Le due squadre domenica scenderanno in campo con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio.

Per uno strano caso del calendario le due società si affronteranno anche il sabato con le rispettive formazioni Juniores Nazionali quando saranno i giovani della Fezzanese, primi in classifica nel Girone G al pari della Sangiovannese, a ricevere i pari età della Lucchese, terzultimi, al "Cimma" di Pagliari.