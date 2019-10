Il faccia a faccia con Chisoli chiude la lunga giornata del Ferdeghini

La Spezia - E' avvenuto a margine del cda l’incontro fra i tifosi e il presidente Stefano Chisoli. Come successo questa mattina una delegazione di ultras si è recata presso il centro sportivo Ferdeghini-Intels per avere un confronto con la dirigenza dello Spezia Calcio. La parola “chiarezza” è stata tra le più gettonate. I rappresentanti del tifo organizzato hanno chiesto conto delle mancate scelte di mercato che ritengono siano alla base degli scarsi risultati della squadra. Un segnale di disimpegno da parte della proprietà? Questo il dubbio che assale gli sportivi in queste settimane.

Sul banco degli imputati finisce quindi ancora una volta il direttore generale Guido Angelozzi, che da parte sua non ha mai mancato di spiegare le proprie scelte e non si è mai sottratto all'autocritica. La classifica e un portato antico di malcontento sovrastano però oggi qualsiasi considerazione più riflessiva. A rendere gli animi esasperati c'è poi l’assenza della proprietà, che ha mancato di farsi sentire pur in questa fase difficile sotto il profilo dei risultati. Un ultimo posto in classifica, pur a campionato da poco iniziato, era qualcosa che nell’era Volpi non si era mai verificato. Ribadito infine il sostegno alla squadra e a mister Italiano.