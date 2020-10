Il due volte campione mondiale Imane Hamza insegna in città

La Spezia - La Muay Thai Piccioli amplia le sessioni di allenamento e sarà coadiuvata dal pluricampione mondiale Imane Hamza della Grifa Gym di Montecatini Terme, allenato dai maestri Alessandro Grifa e Claudio Melappioni, segno di un'amicizia nata con gli istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello, che li affiancherà negli allenamenti dedicati agli atleti più esperti. Un'opportunità unica per gli iscritti alla scuola, che potranno interagire con uno dei più grandi atleti protagonisti del momento nelle arti marziali e beneficiare della sua esperienza. Hamza, infatti, vanta un titolo di campione italiano WKA e due titoli di Campione del Mondo ISKA e WKU, oltre molteplici vittorie che hanno segnato la sua carriera.

Gli allenamenti alla Muay Thai Piccioli roseguono come disposto dal nuovo DPCM del 18 ottobre senza contatto, finalizzati alla preparazione atletica mediante esercizi al sacco, circuiti e shadow boxe, tutte attività propedeutiche alla Muay Thai. L'intento della scuola spezzina è quello di dare continuità all'attività sinora svolta, lavorando sulla condizione fisica, la coordinazione e l'agilità, con l'augurio di riprendere a breve il normale svolgimento di questa disciplina sportiva.



In considerazione delle ulteriori nuove iscrizioni e al fine di rispettare il distanziamento personale durante l'allenamento, è stato ampliato lo svolgimento dei corsi anche nei giorni di martedì e giovedì dalle 21 alle 22.30. Ogni lezione si svolge a numero chiuso, nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid, con misurazione della temperatura corporea all'ingresso, gel igienizzante, locale di svolgimento del corso santificato e arieggiato prima e durante ogni sessione e igienizzazione degli attrezzi di sala prima e dopo ogni uso. Gli istruttori, inoltre, saranno muniti degli adeguati dispositivi di protezione.

La scuola spezzina, l'unica nel centro storico della città, svolge l'attività nella palestra Gold Gym in Via Gramsci 52, ha da poco avviato anche un corso di boxe thailandese per bambini da 5 a 12 anni, il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17, con l'obiettivo di trasferire la tradizione e le tecniche di questo bellissimo sport anche ai più piccoli.