Il direttore dell'Atletico: "Leo allo Spezia scelta migliore per tutti"

La Spezia - "E' vero, il suo ingaggio è stata una richiesta diretta di Jorge Sampaoli. Ma poi si è reso conto che in quella zona del campo era già coperto. Stima il calciatore, ma non avrebbe potuto dargli molto spazio". Così Alexandre Mattos, direttore sportivo dell'Atletico Mineiro, racconta la singolare vicenda di Leo Sena, presto nuovo calciatore aquilotto. Appena tre mesi tra le fila del club di Belo Horizonte prima di essere mandato in prestito allo Spezia. "Lui ha chiesto di poter fare un'esperienza fuori dal Brasile, lo Spezia si è fatto avanti subito - ha raccontato a Radio Super -. Giocherà in un campionato di primo livello, potrà tornare più maturo oppure essere riscattato a fine stagione e l'Atletico otterrebbe cinque volte la cifra investita per averlo". Sena ha un contratto con l'Atletico Mineiro fino al 2025.