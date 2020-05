Il diesse Vagnati passa al Torino e torna a puntare Giulio Maggiore

La Spezia - Quell'offerta da 150mila euro e qualche bonus dell'estate 2018 appariva già allora irrisoria. Oggi pensare di pagare così il talento di Giulio Maggiore, ormai in under 21 azzurra in pianta stabile, non sarebbe nemmeno concepibile. Eppure un anno e mezzo fa, con il contratto in scadenza, era quanto la Spal si è era detta disponibile a pagare il centrocampista che oggi, a 22 anni compiuti da poco, ha già 100 presenze in serie B e una lunga schiera di estimatori.

Diesse era Davide Vagnati, uomo mercato che ha costruito il miracolo emiliano della doppia promozione più salvezza in serie A. Oggi in procinto di passare al Torino dopo aver risolto il contratto con i biancazzurri. Per lui sembra esserci il Torino nel futuro e anche un ritorno di fiamma per Maggiore, ambito anche dal Bologna. Lo stop ai campionati fa calare i prezzi di molti calciatori, ma impone di investire sui giovani e sulle future plusvalenze. Maggiore in questo senso è l'identikit giusto. Quotazione? Prima della pandemia Guido Angelozzi si sarebbe seduto a parlare per non meno di 6 milioni di euro più bonus.