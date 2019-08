Il destino tra le mani tra presente e futuro

La Spezia - La maglia numero 1 è sua. La prima posizione in distinta però se la giocherà ogni giornata. Lo Spezia però ha la speranza di aver fatto il colpo dell’anno contrattualizzando Simone Scuffet, 23 anni. Sei anni fa ad Udine un esordio a livello di Buffon e Donnarumma con Guidolin in panchina, poi il pasticciaccio del mancato passaggio all’Atletico Madrid, la panchina con Stramaccioni, la retrocessione a Como e infine il prestito in Turchia. Una giostra che si ferma al Picco, per ripartire a mente sgombra. “In Turchia ho giocato 11 partite, quest’anno però mi è arrivata un’offerta economica importante ma da un campionato di rango inferiore. Un’offerta che ho esitato ad accettare - spiega il portiere - Quando ho parlato con il direttore Angelozzi della possibilità di venire allo Spezia la trattativa è durata davvero poco. Penso sia una grande occasione che cercherò di sfruttare nel migliore dei modi”.



Parlare di un talento perso è quasi assurdo contando l’età ancora giovanissima. Potenzialmente ha 15 anni di carriera ad alti livelli di fronte. “In queste stagioni mi è mancata la continuità dopo quell’anno positivo ad Udine - ricorda - A Como in serie B un’annata utile nonostante la retrocessione, ma poi tornato in Friuli ho giocato poco. Sto continuando il mio percorso di crescita, cercheremo di fare una serie B da protagonisti”. Nessun rimorso, nessun conto in sospeso. “Gli allenatori fanno le loro scelte e io non le giudico - dice con sincerità - Guidolin mi ha dato la possibilità di giocare a 17 anni in serie A per sedici partite di fila. L’anno dopo sono state fatte scelte diverse ma non ne faccio una colpa a nessuno”.

La Spezia non è un ripiego. “L’ho presa come una grande occasione. C’è stata grande voglia e disponibilità di mettermi al tavolo con il direttore che ha fatto degli sforzi per venirmi incontro. - racconta Scuffet - Avevo voglia di mettermi in gioco e mettermi in mostra. Non lo vivo come un passo indietro, il fatto di poter venire in una società ambiziosa come questa è un grande stimolo con noi. Sono arrivato lunedì, ho visitato il centro sportivo e la sede: abbiamo a disposizione tante cose che da altre parti so per certo che non ci sono. Ho lavorato due giorni con la squadra e ho già capito come Italiano chiede di approcciare la partita”.



“Ha rinunciato alla serie A e a tanti soldi per venire a giocare nello Spezia - sottolinea Guido Angelozzi - Gli offrivano cinque volte l’ingaggio che prenderà quest’anno per intenderci. Ha rinunciato a un guadagno per venire qui, questo vi dice quante motivazioni ha. Una parte sarà pagata dall’Udinese, perché sennò per noi sarebbe stato inavvicinabile. A fine anno vediamo come sarà andata. Quando ho detto a Italiano che c’era il modo di prendere Scuffet mi ha detto: cosa stiamo aspettando?”. Non una bocciatura per Krapikas, ma certo che adesso il lituano parte un passo indietro. “Se vogliamo crescere come società dobbiamo prendere giocatori forti - spiega il direttore generale - Qualcuno starà fuori, oggi però come Spezia sono orgoglioso di poter avere elementi come Scuffet e Marchizza. L’importante è che la squadra sia allenata bene e che ci siano giocatori di livello. Qualcuno sarà sacrificato. Se il mio allenatore mi chiede una cosa, io devo cercare di accontentarlo. Se sbaglio un giocatore, non sono così testardo da imporlo e si cambia strategia”. Lo Spezia ha il diritto di riscattare il suo cartellino a fine anno. Senza controriscatto da parte dell’Udinese, che d’altra parte ha diritto ad un premio in caso di promozione in serie A.



Andrea Bonatti