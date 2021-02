Il derby di Niccolini, il secondo di Italiano è un fiorentino doc

La Spezia - E' un fiorentino doc il secondo di Vincenzo Italiano. Il sito del club gigliato menziona Daniel Niccolini, nato a Firenze il 23 dicembre 1982. Giocò 5 partite nella Fiorentina della ricostruzione (stagione 2002-2003), quando il club si dovette ribattezzare Florentia Viola. Dopo una lunga carriera tra Fano, Fermana, Nocerina, Casarano, Pordenone e Padova, concluse l’attività agonistica nella Vigontina San Paolo, in provincia di Padova, allenata da Vincenzo Italiano con cui cominciò a collaborare come vice-allenatore. Da allora il sodalizio non si è mai sciolto: in serie D nel 2017-2018 con l'Arzignano, in C con il Trapani nel 2018-2019 ottenendo la promozione in serie B, fino a conquistare la serie A con lo Spezia nella stagione 2019-2020.