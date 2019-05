Il decennale del Centro Irene si festeggia alla Maggiolina

Oggi e domani nel parco.

La Spezia - Appuntamento da non mancare sabato e domenica al Parco della Maggiolina, tra divertimento giochi, musica, buona cucina e beneficenza. Ricorre infatti il decimo anno dell'attività del Centro Irene, la struttura antiviolenza del Comune della Spezia, e nell'occasione si chiude il cerchio del primo anno del "Progetto Palla Alle Donne contro Ogni Violenza", che ha riscosso grande successo per il fine che si era prefisso: aiutare chi ha subito violenza, bullismo, ma sopratutto far breccia sui giovani a proposito del valore della non diversità e il rispetto verso le persone.



E lo Spezia Calcio Femminile è stata alla grande testimonial con le sue atlete del progetto stesso che per i prossimi due anni vedrò maggiormente coinvolte istituzioni, personaggi dello sport e della vita sociale. Durante la due giorni da non perdere le due band che si esibiranno in concerti in onore di Lucio Battisti "Innocenti Evasioni" e Zucchero con "Sugar Time". I più piccoli potranno ammirare spettacoli e divertirsi con il giocabimbi, giro in pony, tiro con l'arco. Per tutti lo spettacolo dei falconieri. Sara premiata e scelta dalla giuria la frase piu significativa del Progetto Palla alle Donne... che sarà incisa sulle statue posizionate in città.



Il via alle 17,30 con il saluto delle autorità, poi i ragazzi della Scuola Elementare 2 Giugno alle 18 si esibiranno in un flash mob, quindi letture di racconti e passi teatrali. Alle 20,30 il taglio della torta per il complenanno del Centro Irene. Domenica alle 10,30 dopo l'apertura e i saluti, il programma esposto, alle 15,30 intervento dell'Unicef, alle 17,30 il coro dei bambini di Musicalamente. A seguire la proclamazione della frase scelta. Per quanto riguarda la beneficenza, Spezia Calcio Femminile e CEentro Irene hanno realizzato un libro con tutte le frasi scritte contro la violenza e altri importanti contributi, come il Calendario 2020, dei portachiavi e disegni dei bambini. Tutti in vendita con offerte da 2 Euro in su con il ricavato che andra al Centro Irene stesso. Non mancherà la buona cucina, con sbagei, muscoli, spaghetti, ravioli caserecci e Vermentino offerto da Cantina Lunae di Paolo Bosoni.